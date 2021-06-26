Bilecik'te yaz 11Kur'an Kursu başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te yaz 11Kur'an Kursu başlıyor

İHA

Bilecik'te yaz 11Kur'an Kursu başlıyor

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, normalleşme ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 5 Temmuz'dan itibaren Yaz Kur'an Kursunun başlayacağını söyledi.
Bilecik Şeyh Edebali Kuran'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Musa Demirbağ, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Demirbağ, derneklerinin il merkezi ve ilçelerinde yaptığı çalışmalar hakkında İl Müftüsü Erhun'a bilgi aktarırken, ikili gençlerin Kur'anı Kerim'e teşvik edilmesi gibi konularda fikir alışverişi yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhun, "Kur’anı Kerim’i okumak, doğru anlamak ve en güzel şekilde yaşamak hayatımızın ana gayesi olmalıdır. Göz aydınlığımız olan yavrularımızı Kur’an’ın manevî iklimiyle buluşturmak, onun mesajlarını, helal ve haramlarını evlatlarımıza öğretmek en büyük idealimiz olmalıdır. 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yavrularımız, hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak Yaz Kur’an Kurslarımız ile buluşacak inşallah. Bu vesileyle sizleri bir an önce cami ve Kur’an kurslarımıza başvurarak ya da başkanlığımızın web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
Öte yandan, ziyaret sonunda Bilecik Şeyh Edebali Kuran'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Musa Demirbağ, İl Müftüsü Ali Erhun'a tefsir kitabı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Özdarendeli veteriner hekimlerin gururu oldu Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: Turkovac aşısını veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi geliştirdi" "Pandemiyle alakalı aşıyı bir veteriner hekimi grubu tarafından bulunacak diye hep iddia ediyorduk"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özdarendeli veteriner hekimlerin gururu ...
Yılan zannedilip öldürüldü Oluklu kertenkele vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Zararsız olan oluklu kertenkeleler ne yazık ki yılan sanılarak bilinçsiz kişilerce öldürülmektedir"
YEREL HABERLER Yılan zannedilip öldürüldü Oluklu kertenkele ...
Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlar ile bir araya geldi
Sınav öncesi tüm okul bahçeleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sınav öncesi tüm okul bahçeleri dezenfekte edildi
İki kurum arasındaki yapılacak projeler görüşüldü
YEREL HABERLER İki kurum arasındaki yapılacak projeler görüşüldü
(ÖZEL) Düğün dönüş yolunda trafik kazası yaptılar, 2 yaralı Kaza sonrası aileler arasında çıkan tartışmayı polis yatıştırdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Düğün dönüş yolunda trafik kazası yaptılar, 2 ...
Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı Milli Eğitim Müdürü Akyol, “Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlanmış oldu”
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı Milli ...
DÖGEP Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DÖGEP Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi
Bu proje ile yöresel ürünler daha çok değerlendirilecek
YEREL HABERLER Bu proje ile yöresel ürünler daha çok ...
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Göktaş, Bilecik'e veda ediyor
YEREL HABERLER Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Göktaş, Bilecik'e veda ...
BİLSEM’den İngilizce, Almanca, Arapça ve ALES sayısal kursları
YEREL HABERLER BİLSEM’den İngilizce, Almanca, Arapça ve ALES sayısal ...
Aydınlatma direği ağaca dönüştü
YEREL HABERLER Aydınlatma direği ağaca dönüştü
Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi ...
950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER 950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
‘Sürü yönetimi elemanı’ kursu sona erdi
YEREL HABERLER ‘Sürü yönetimi elemanı’ kursu sona erdi
Bütün birincilikleri topladılar
YEREL HABERLER Bütün birincilikleri topladılar
Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına ...
YKS'ye girecek adayların ve sınav görevlilerinin dikkatine Bilecik İl Sınav Koordinatörü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir"
YEREL HABERLER YKS'ye girecek adayların ve sınav görevlilerinin ...
Başkan Şahin, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Şahin, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya ...
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi
Kaçmaz ve Çavuş'a veda yemeği
YEREL HABERLER Kaçmaz ve Çavuş'a veda yemeği
Bilecik aşılama oranı en yüksek 10 il arasına girdi
YEREL HABERLER Bilecik aşılama oranı en yüksek 10 il arasına girdi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruluyor
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş ...