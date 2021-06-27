Bilecik’te su borusu patlayınca içme suyu sıkıntısı yaşanmaya başlandı

Bilecik’te TOKİ bölgesinde geçtiğimiz gün yaşanan su borusu patlaması nedeniyle oluşan arıza sonucu kent merkezinde su sıkıntı oluştu.

Geçtiğimiz gün TOKİ bölgesinde Bilecik’in su ihtiyacının karşılandığı Karasu ana hattındaki arıza belediye ekipleri tarafından onarıldı. Bu patlağın ardından aynı hatta başka bir patlağın meydana gelmesi sebebiyle ekipler arızanın onarılması için büyük uğraş veriyor. Yerin 7 metre altına kadar inen ekipler halen su hattına ulaşamazken, kentte su sıkıntısı meydana geldi. Bu nedenle mahallelere belli aralıkta su verilmezken daha önceden yaşanan su kısıntılarında Bilecik Organize Sanayi Bölgesinden karşılanan ihtiyaç bu sefer karşılanamadı. OSB yönetimi depolarında su olmadığı iddia ederek, kente takviye su vermedi. Konu hakkında Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Karasu ana hattındaki arıza sebebiyle, dünden beri devam eden su arızasının giderilmesi için Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ekipleri, belediye ekiplerimizin de destek verdiği çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Oluşan aksaklık dolayısıyla vatandaşlarımızdan özür diliyor, anlayışları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

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