Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı

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Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısına bu ay Bilecik ev sahipliği yaptı.

Bilecik gençlik Merkezinde gerçekleşen toplantı İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftü Yardımcıları, Tdv Bilecik Şubesi görevlileri ve Mütevelli heyeti katıldı. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı hakkında konuşuldu. Toplantı akabinde Müftü Ali Erhun ve mütevelli heyeti hizmete girecek olan Kayıboyu 46 yaş Kura'n Kursunu ziyaret etti.

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