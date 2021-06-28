(ÖZEL) Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor Günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-İstanbul karayolunda bulundu Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Bir süre tedavisi süren eşeğimiz sağlığına kavuştu"

Bilecik'te günde binlerce aracın geçtiği Bilecikİstanbul karayolunda yaralı halde bulunan ve 'Kadife' adı konulan eşeğin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan 'Kadife' artık yeni sahibini bekliyor.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde civarında yaralı halde bulunan eşek Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçtiğimiz hafta tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları tarafından çok sevilen ve 'Kadife' adı konulan eşeğin tedavisi tamamlandı. Sağlığı yerinde olan 'Kadife' yeni sahibi bekliyor.

"Bir süre tedavi süren eşeğimiz sağlığına kavuştu"

Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Eşeğimizi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında bulduk. Açlıktan hastalanmış ve ayağında bir sorunu vardı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi getirdiğimiz dişi eşeğimizi tedavi altına aldık. Bir süre tedavi süren eşeğimiz sağlığına kavuştu. Bizler kendisini çok sevdiğimiz için bir ad koyduk. Kadife adını koyduğumuz eşeğimiz yeni sahibi bekliyor. Hayvanımız sahiplenmek isteyen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuru yapabilir" dedi.

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