Yaz spor okulları için başvurular devam ediyor

Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına başvurular 14 branşta devam ediyor.

Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Yaz Spor Okulları aynı zamanda çocukların tatillerini de en iyi şekilde değerlendirebilmelerine imkân sağlıyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarında eğitimler her biri kendi alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Basketbol branşına 20092011, voleybol branşına 20112014, jimnastik branşına 2013 2017, masa tenisi branşına 20092014, karate branşına 20112014, güreş branşına 20082011, kort tenisi branşına 20052011, futbol branşına 20132015, Hentbol branşına 20072013, dart branşına 20052010, atletizm branşına 20082012, bocce branşına 2002 2005, tekvando branşına 20092013 ve yüzme branşına 20082015 yılları arası doğumlu öğrencilerin başvurabilecek. Başvurular Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde devam ederken, son başvuru tarihi 28 Haziran 2021 Pazartesi günü olarak belirlendi.

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