Osmaneli MYO'ya 3 yeni bölüm

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Şeyh Edebali Üniversitene bağlı Osmaneli Meslek Yüksek Okulu'na (MYO) açılacak olan 3 yeni bölümün ilçenin turizm alanında hızla ilerlemesine neden olacağı söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, "Osmaneli MYO yeni açılan ve açılacak olan evde hasta bakım, aşçılık, turizm bölümleriyle ilçemiz turizm alanında hızla ilerleyerek, öğrenci sayısını da arttıracak. Teknik bölümlerde de özellikle ikinci öğretimler arttırılarak sanayicin talep ettiği işgücü sağlanmış olacak. Önümüzdeki yıl bin 400 öğrenci sayısına erişecek Osmaneli MYO için hedefimiz 2 bin öğrenci. Sonrası içinde fakülte ve enstitüler ilçemizde yer almaya başlayacak. Osmaneli Belediyesi olarak MYO'a aşçılık ve turizm bölümleri için 4 konak tahsis ettik. Bunların yanında yer alan otellerimiz ve gençlerimiz ve çocuklarımız için kütüphane ve kütüphane kafe bu alanda yer alacak" dedi.

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