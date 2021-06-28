Tarihi konaklar kamu kurumlarına tahsis ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi konaklar kamu kurumlarına tahsil ediliyor.

Osmaneli Belediyesi restorasyonunu tamamladığı konaklardan bazılarını kamu kurumlarına tahsis ederek, onlara çok daha nezih hizmet etme olanağını sunuyor. Osmaneli Gençlik Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanlığına iki konak tahsis eden belediye, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okuluna Aşçılık ve Turizm bölümüne dört, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Osmaneli İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü için iki, Kadın Girişimciler Kooperatifine bir, belediye otelleri için üç konak tahsis eden Osmaneli Belediyesi bu davranışı ile kurumlar arasında işbirliğine ne kadar önem verdiğinde gösterdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal ve Tapu ve Kadastro Eskişehir Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ile birlikte Osmaneli İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne tahsis edilen konakları gezdi. Başkan Münür Şahin'e belediyenin restorasyonunu tamamladığı konakların tahsis etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.