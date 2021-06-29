Odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

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Bozüyük’ün Musapınarı mevkiinde çıkan ve maddi hasara yol açan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Musapınarı Mevkii 755. Sokak’ta Nevzat Çelik’e ait evin odunluğunda yangın meydana geldi. Yangın ihbarını alan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangında soğutma çalışması yapılarak alevler çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başlatılırken, büyümeden ve çevre evlere sıçramadan söndürülmesi sevindirdi.

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