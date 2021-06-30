Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, bahçe ve balkonlarda uzun süre ağzı açık bırakılan su birikintilerinin sivrisinek oluşumuna neden olduğu belirtilerek, "Unutmamalıyız ki, bir su bardağı içerisinde 200 tane sivrisinek üreyebilmektedir" dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak belirli bir takvim dahilinde larva ile mücadele çalışmalarımız sürdüğünü belirtti. Avcı, "Sivrisinek ile mücadelemizde sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Göl, gölet, dere ve su kanalları gibi büyük alanlarda ekiplerimizle birlikte düzenli olarak ilaçlama ve benzeri uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bahçe ve balkonlarımızda bulundurduğumuz kova, bidon, saksı altlığı gibi su birikebilen alanlarda sivrisinek çoğalır. Unutmamalıyız ki, bir su bardağı içerisinde 200 tane sivrisinek üreyebilmektedir. Bundan dolayı çiçek sulaması ve balkon yıkamaları için bırakılan su kaplarının ağzının kapalı olması gerekmektedir. Yaşam alanlarımızda sivrisinek üremesine engel olmak için hep birlikte mücadele edelim’’ İfadeleri kullanıldı.

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