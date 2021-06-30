Son 15 ayda çok satılan keçiboynuzu pekmezi oldu Vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yönelim arttı Bilecik'te aktarlık yapan Selçuk Acar; "Bu ürünler virüsü tedavi etmiyor, ancak düzenli olarak kullanıldığında bağışıklık sistemi güçlü hale getiriyor"

Bilecik'te aktarlık yapan Selçuk Acar, son 1,5 yılda en çok keçiboynuzu pekmezi sattığı söyleyerek, "Vatandaşlar Korona virüse karşı vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneldi" dedi.

Korona virüs vakalarının en çok düştüğü kentlerin başında gelen Bilecik'te vatandaşlar, vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneldi. Korona virüsten korunmak için aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar, başta keçiboynuzu pekmezi taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi, bal, arı sütü gibi ürünlere yoğun talep göstermeye başladı. Korona virüsü salgını nedeniyle kişisel temizlik ve karantina gibi önlemlere önem veren vatandaşlar, bağışıklığını da aktarlardaki doğal ürünlerle güçlendiriyor.



"Bu ürünler düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemi güçlü hale getiriyor"

Bütün hastalıklara karşı bağışıklık sistemi kuvvetlendiği zaman direncin arttığını anlatan aktar Selçuk Acar, "Vatandaşlarımız korona virüs çıktığından bu yana bağışıklık sistemini güçlendirmek için aktarlara akın ediyor. Bu dönem içinde ben en çok keçiboynuzu pekmezi sattım. Korona virüsü vakası ortaya çıktığı günden bu yana uzmanlar kişisel hijyene önem verilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik sık sık uyarılar yaptı. Korona virüsünün insanlara bulaşmaması adına kişisel temizlik karantina kurallarının yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlü olması gerekiyor. Bu kapsamda vatandaşlarımız bağışıklık sistemini virüslere karşı dirençli hale getiren başta keçiboynuzu pekmezi olmak üzere propolis ve arı sütü gibi ürünlere talep göstermeye başladı. Bu ürünler Korona virüsünün tedavi etmiyor ancak düzenli olarak kullanıldığında bağışıklık sistemi güçlü hale getiriyor. Antioksidan özelliklerinden dolayı doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarının giderilmesine yardımcı olur. Astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu balgam söktürücüdür ve şiddetli öksürüklere karşı çok etkilidir. Keçiboynuzu pekmezi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler. Vücuttan serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur. Keçiboynuzu kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltır ve bu özelliğinden dolayı şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görür" dedi.

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