Trafik ışıklarında 'aşı ol' mesajı

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Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesinde, belediye tarafından Covid-19 aşısının önemine dikkat çekilerek, trafik ışıklarına 'aşı ol' mesajı yerleştirildi.

Bozüyük Belediyesi'nce koronavirüsle mücadele kapsamında, ilçedeki trafik ışıklarına 'aşı ol' mesajı yazıldı. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara 'aşı ol' yazısı yapıştırdı. 'Aşı ol' uyarıları ile salgınla mücadelede aşının önemine ve gerekliliğine dikkat çekildiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Fatma Savaş İNAL

2021-06-30 12:45:54



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