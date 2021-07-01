Bozüyük'te 30 beldiye çalışanına 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 belediye çalışanına 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonda Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi işbirliği ile düzenlenen ilk yardım eğitimine 30 personel katılım sağladı. Personelin çalışma saatleri içerisinde ya da sosyal hayatta karşılaşılabileceği acil durumlar karşısında hazırlıklı olmaları amacıyla 16 saat süren ve 2 grup halinde yapılan eğitimlerde ilk yardımın önemi anlatılarak genel ilk yardım bilgileri verildi. Eğitimlerde hasta/yaralının olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpması gibi durumlardaki ilk yardım bilgileri ile kalp krizi, boğulma, yanık vakaları, kırık ve çatlama gibi durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

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