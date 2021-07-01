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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı: "Kurban ibadetini hijyen kurallarına riayet ederek hiçbir şüpheye mahal vermeden yerine getirelim" "Bu büyük hayra vesile olanların ilk halkasını sizler oluşturuyorsunuz" Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun: “Vekalet yoluyla 350 vatandaşımızın kurbanlarını keseceğiz”

İHA

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı: "Kurban ibadetini hijyen kurallarına riayet ederek hiçbir şüpheye mahal vermeden yerine getirelim" "Bu büyük hayra vesile olanların ilk halkasını sizler oluşturuyorsunuz" Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun: “Vekalet yoluyla 350 vatandaşımızın kurbanlarını keseceğiz”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, 1924 yılından beri din hizmeti yürüten başkanlıklarının vekalet yoluyla kurban organizasyonunda da büyük başarılar gösterdiği söyleyerek, "Yurt dışında kesilen kurbanlarımız özellikle Afrika katısındaki fakir olan insanlara ulaştırılması çok büyük bir hayra vesile olmaktadır" dedi.
Ziyaretler için Bilecik'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Bilecik İl Müftülüğüne de ziyarette bulundu. Tıraşçı, Bilecik ziyaretleri kapsamında il müftülüğü tarafından hazırlanan '2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu' tanıtım toplantısına katıldı. Tıraşçı, toplantıda İl Müftüsü Ali Erhun, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, din görevlileri ve müftülük personeliyle bir araya geldi.

"Bu büyük hayra vesile olanların ilk halkasını sizler oluşturuyorsunuz"
Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "1924 yılından beri din hizmeti yürüten Diyanet İşleri Başkanlığımız vekalet yoluyla kurban organizasyonunda da büyük başarılar gösterdi. Ülkemizde vatandaşlarımız başkanlığımızdan, vekalet yoluyla kurbanlarının bir kısmını yurt içinde bir kısmını da yurt dışında kesilmesini talep etmektedir. Dolayısıyla yurt dışında kesilen kurbanlarımız özellikle Afrika katısındaki fakir olan insanlara ulaştırılması çok büyük bir hayra vesile olmaktadır. Bu büyük hayra vesile olanların ilk halkasını sizler oluşturuyorsunuz. Bu sizler için bir iftihar vesilesidir. Bu bakımdan ben hepinizi yapmış olduğunuz bu hayırlı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Cenabı hak hepinizden ve hepimizden razı olsun" diye konuştu.

“Vatandaşımız kurban konusunda bizlere güveniyor”
Vekalet yoluyla kurban konusu bir ibadet olduğunu anlatan Tıraşçı, "Bu ibadetle beraber diğer ibadetleri yönetmek, toplumun beklentisi her ne ise onu karşılamak üzere kurulmuş olan bir teşkilat olduğumuzu sizlere hatırlatıyorum. Vatandaşımız kurban konusunda bizlere güveniyor, bizlere itimat ediyor, kurbanlarını vekalet yoluyla da olsa kestiğimize inanıyor. Bizler de vakfımız aracılığıyla vatandaşlarımıza vekaletlerini yerine getirdiğimize dair telefon yoluyla ulaşarak bilgi veriyoruz. Gereçten bu konuda vatandaşlarımıza emsali olmayan bir hizmet sunuyoruz “ dedi.

"Kurban ibadetini hijyen kurallarına riayet ederek hiçbir şüpheye mahal vermeden yerine getirelim"
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, konuşmasının devamında, "En küçük mahallemizde veya köyümüzde dahi insanımızı nazik bir üslupla bilgilendirerek yönlendirelim. Vekalet taleplerini gönüllülük esasına uyarak, baskı yapmadan alalım. Kurban kesim sayımız artar ya da eksilir. Önemli olan kurban ibadetini hijyen kurallarına riayet ederek hiçbir şüpheye mahal vermeden yerine getirelim" ifadelerine yer verdi.

“Vekaletle Kurban konusuna öncelik vereceğiz”
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ise, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu millete din hizmeti vermekle yükümlü bir kurumuz. Başta namaz olmak üzere bütün ibadet konuları bizim hizmet alanımızdır. Bu hizmet alanlarından biri de Kurban ibadetine rehberlik etmektir. Bu sene ilimizde kurbanla ilgili birkaç alanda faaliyette bulunacağız. Özellikle Vekaletle Kurban konusuna öncelik vereceğiz. Pandemi dolayısıyla ekonomik sıkıntılar yaşasa da, insanlarımızın çoğu kurbanlarını vekaletle kesme yoluna gidiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı iyi yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Vekalet yoluyla 350 vatandaşımızın kurbanlarını keseceğiz”
Konuşmasının devamında Erhun, “İlk defa bu yıl Bilecik'te 50 adet büyük baş kurbanlıkla vakfımıza vekalet yoluyla başvuran 350 vatandaşımızın kurbanlarını keseceğiz. İlimizde kesilen bu kurbanların etlerini il ve ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Gönlümüz arzu ediyor ki Kurban kesemeyen bütün vatandaşlarımızın, pandemiye rağmen, evlerine kurban etlerinden ulaştırabilelim. Bu hizmetin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için siz din görevlilerine büyük görevler düşüyor. Çok Kıymetli Hocamız Sayın Osman Tıraşçı da bu konuda sizleri bilgilendirmek için ilimize teşrif ettiler. Hocamıza toplantımıza teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Konuşmaların akabinde toplantı, Din Hizmetleri Şube Müdürü Şerafettin Karagöz’ün Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Vekaletle Kurban Organizasyonu' tanıtım sunumunu aktarmasıyla sona erdi.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Osman Tıraşçı, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ile birlikte Kayıboyu 46 yaş gurubu Kur’an Kursu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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