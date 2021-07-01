Kahvehanelerde oyun yasağının kalkmasını böyle kutladı Oyun yasağı kalktı, masalar doldu

Bilecik'te bir kahvehane işletmecisi, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelge ile oyun yasağının kaldırılmasını iş yerini dolduran ilk müşterilerine baklava dağıtarak kutladı.

Bilecik'te kahvehaneler, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelge ile oyun yasağının kaldırılmasıyla ilk günden doldu. Masaları dolduranlar oyunlar oynadı. Korona virüs vakalarının azalmasının ardından İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, bugün itibariyle kahvehanelerde oyun yasağı kaldırıldı. Bilecik'te sabahın erken saatlerinde masalara oturanlar oyun oynamaya başladı. Bilecik'te kahvehane işletmecisi Engin Toku, aylar sonra mekanın dolduğunu hatırlatarak, "Aylardır bugünü bekliyoruz. Bugün kahvemiz Allah'a şükürler uzun bir aranın ardından ilk defa doldu. Ben de bugünü kutlamak için kahvemizde müşterilerimize baklava ikram ettim. Tüm kahveci arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum" dedi.

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