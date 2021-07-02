LGS'de tercih yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, "Öğrencilerimizin doğru sıralama yapabilmeleri için bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz”

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için belirlenen okullarda tercih danışmalığı merkezi sunacaklarını söyledi.

Akyol, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için bu hizmetin çok önemli olduğunu vurguladı. 5 Temmuz’dan 16 Temmuz’a kadar sürecek olan hizmetin sabah 08:30’da başlayıp, akşam 17:30'a kadar süreceğini anlatan İl Müdürü Akyol sözlerine şöyle devam etti;

"Tercih danışmanlığı EBA üzerinden çevrimiçi yapılacak. Açık Öğretim Okulu mezunları ile internet ve telefon erişim imkanı olmayan öğrencilerimize randevu alınması sonrasında yüz yüze hizmet verilecek. Danışmanlık hizmeti sunacağımız okullar 700. Yüzyıl Ortaokulu, Osmangazi Ortaokulu, Mehmet Akif Ortaokulu, Vezirhan Ortaokulu, Bayırköy Ortaokulu, Pelitözü Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu, Gölpazarı İmam Hatip Ortaokulu, Yenipazar Atatürk Ortaokulu olarak belirledik. Öğrencilerimizin doğru sıralama yapabilmeleri için bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz."

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