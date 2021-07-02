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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 bin yıl öncesine ait yaşam alanında çalışmalar devam ediyor

İHA

9 bin yıl öncesine ait yaşam alanında çalışmalar devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanında incelemelerde bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını ilgililere bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Bilecik Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Ağustos ayına kadar devam edecek kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarılmıştı. Rektör Şükrü Beydemir çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan ve ekibine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

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