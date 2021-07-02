Kazayı ucuz atlattı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Eren E., idaresindeki 11 AAV 266 plakalı otomobil, Diş Hastanesi kavşağından ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu

orta refüjdeki bordürlere çarpması sonucu takla attı. Araç sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Diğer taraftan kazanın oluşumu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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