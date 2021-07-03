9 bin yıl öncesine ait tarım ve yemek kültürü hakkında değerli bilgiler Bilecik'teki kazılarda neolitik döneme ait ilginç izler ortaya çıktı Bölge halkı siyez, gernik, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ve karaburçak gibi tohumlara sahipmiş Kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanı açık hava müzesi haline getirilecek

Bilecik'te 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanında yaşayanlar siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ve karaburçak gibi tohumlara sahip olduğu belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları başlamıştı. Neolitik döneme ait izler arkeolojik çalışmalar süren 9 bin yıllık alanda bulgular titizlikle gün yüzüne çıkarılırken, kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanı açık hava müzesi haline getirilecek. Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya çıkan kazı alanında, 8 bin 500 yıllık olduğu bir de iskelete ulaşılmıştı.



40 yaşlarında erkek

Alanda bulunan iskeletin yaklaşık 40 yaşlarında bir erkek birey olduğu ve bunun üzerinde incelemeleri hâlâ devam ettiği belirtildi.



9 bin yıl öncede tarım ve yemek kültürü varmış

Bahçelievler Yerleşmesi Kazı Alanı’nda bulunan kalıntılar üzerinde çalışan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüreyla Balcı’nın araştırmalarına göre, o dönem yaşayanların siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ve karaburçak gibi tohumlara sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular ise, 9 bin yıl öncesinde tarım ve yemek kültürü hakkında değerli bilgiler veriyor.

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