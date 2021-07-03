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Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti

İHA

Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti

Bilecik’te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç mühendis 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 26 Haziran gecesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TAYRAŞ Bilecik Baz Yağ Rafinerisi'nde buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu makine mühendisi Emre Şimşek (33) ağır yaralanmıştı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Genç mühendis buradaki 7 günlük yaşam mücadelesi kaybederek, hayatını kaybetti.
Öte yandan Emre Şimşek’in cenazesinin memleketi Rize’de defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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