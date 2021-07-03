Bilecik'te camiler çocuk sesleriyle şenlenecek

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Bilecik'te düzenlenen 'Yaz Kur’an Kursu Eğitim' seminerinde konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, "Camiler çocuk sesleriyle şenlenecek" dedi.

Bilecik İl Müftlüğünce Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Yaz Kur’an Kursu Eğitim' semineri sona erdi. Kapanış programına İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında yeni eğitimöğretim yılının pazartesi günü başlayacak olduğunu anlatan İl Müftüsü Erhun, "Korona virüs (Covit19) tedbirlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 'Yaz Kur’an Kursu Eğitim' semineri düzenledik. Yaz Kur’an kurslarımız yüz yüze ve çevrimiçi olarak eğitime başlayacak. Kur’an kurslarımızla camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek" dedi.

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