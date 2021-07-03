Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlama kursu alan öğrencileri Şehir Müzesi ve Arşivi’ni ziyaret ederek, müzenin bahçesinde mini bir konser verdi.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel, öğrencileri ile birlikte şehir müzesi ve arşivini ziyaret ederek müzenin bahçesinde mini bir konser verdi. Müzeyi ilgi ile gezen grup sergilenen eserleri tek tek inceleyerek ilçenin tarihi geçmişi ve kültürü hakkında bilgi edindiler. Müze ziyaretinin ardından bağlama öğretmeni ve bağlama kursu öğrencileri müzenin bahçesinde ailelere mini bir konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konser dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretin sonunda bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel, misafirperverlikleri nedeni ile kendilerine nezaret eden belediye görevlilerine teşekkür etti.

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