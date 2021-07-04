Rektör Beydemir, Morfoloji binasında incelemelerde bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi bünyesinde Morfoloji binası olarak hizmet verecek 117 ve 141 kişi kapasiteli iki amfide incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Rektör Beydemir, "Üniversitemiz kuruluş aşamasında olan Tıp Fakültesi bünyesindeki sağlık bloğunda 117 ve 141 kişi kapasiteli iki adet amfide desteklerini esirgemeyen Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile ilimizdeki sanayici ve iş insanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de iş birliklerimiz güçlenerek devam edecek. Bu dersliklerin, üniversitemiz ve paydaşlarımız arasında bundan sonraki dönemde gerçekleşecek ortak çalışmaların lokomotifi olacağına inanıyorum. İlimizin ‘sağlık ve eğitim şehri’ olması hedefimize tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalarımız neticesinde ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

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