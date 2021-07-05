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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS ve YKS sınav tercihleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek

İHA

LGS ve YKS sınav tercihleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyelerinin 'Başarıya Giden Yol Doğru Tercih' sloganıyla tercih danışma merkezinde, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye giren öğrencilere danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi’nde kurulan tercih danışmanlık merkezinde randevu alınarak Öğrenci ve Aileleri, Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci’den danışmanlık hizmeti alabilecek. Eğitim ve gençliğe her zaman önem veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yakın takibi ve ilgisiyle gerçekleştirilecek olan hizmet kapsamında LGS ve YKS tercihleri için birçok başlıkta bilgiler verilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve aileleri, pandemi koşulları göz önünde bulundurulup, Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evine gelerek, danışmanlık hizmeti alabilecek. Aile ve öğrenciler, ücretsiz olarak sunulacak danışmanlık hizmeti için hafta içi 08:3017:30 saatlerinde 0535 978 20 46 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler. LGS danışmanlık hizmeti 0516 Temmuz 2021 tarihlerinde, hafta içi saat: 09:30 ile 16:00 saatleri arasında verilecek olup daha sonraki süreçte YKS tercihleri için de danışmanlık hizmeti verilecektir" ifadelerine yer verdi.

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