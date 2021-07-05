7 branşta 250 sporcu çalışmalara başladı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir; "Yaz spor okullarının çocukların spor yapması için bir şans"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, badminton, bocce, cimnastik, futbol, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında yaz okulun açıldığı söyleyerek, "250 sporcu ile çalışmalar başladı ve kayıtlar devam ediyor. Spor faaliyetleri12 ay boyunca devam edecek" dedi.

Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölpazarı Belediyesi işbirliğinde yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Yaz spor okullarının çocukların spor yapması için bir şans olduğunu anlatan İl Müdürü Yasin Özdemir, “Görev, amaç ve sorumlulukları içerisinde yer alan sporu, her yaştaki insanlara yayarak onlara sağlıklı bir yaşam sunmak, okulların tatile girmesi ile birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirerek, onları zararlı alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden koruyarak spor alışkanlığını kazandırmak, iyiyi kötüyü ayırt edebilecek sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde geleceğine güvenle bakan bir nesil yetiştirmek ve aynı zamanda da yetenekli gençlerimizi tespit ederek Türk sporuna geleceğin elit sporcularını kazandırmak amacıyla yaz spor okulların da Badminton, bocce, cimnastik,futbol, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında çalışmalar yapılacaktır. 250 sporcu ile çalışmalar başladı ve kayıtlar devam ediyor. Spor faaliyetleri12 ay boyunca devam edecek" dedi.

Öte yandan programa Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Suer de katıldı.

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