AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarıyla bir araya geldi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte MemurSen'e bağlı 11 iş kolu şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen organizasyonda Yıldırım'a Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk eşlik etti. Yapılan kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldırım, "Bilecik'te MemurSen'e bağlı şube başkanlarımızla güzel bir gün geçirdik. Kendilerini dinledik, yaptıkları çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunduk. Tüm başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.