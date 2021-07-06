Vatandaşlar virüsten dolayı pazar geleneğini unuttu Pazarcı Gencer Genç, "Kapalı pazarın çok kalabalık olacağı düşüncesiyle vatandaşlar mahalle manavları ve marketlere yöneldi"

Bilecik'te kapalı pazarda tezgah açan Gencer Genç, Korona virüsünün (Covit19) işlerini çok etkilediği söyleyerek, "Vatandaşlar kapalı pazarın çok kalabalık olacağı düşüncesiyle mahalle manavları ve marketlere yöneldi. Bu durum bizim işlerimiz çok etkiledi" dedi.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesine kurulan kapalı pazarda tezgah açan ve meyve satan Gencer Genç, virüsün işlerinin etkilediği söyledi. Yaz meyvelerinin çıkmasıyla işlerinin açılmasını beklediklerini, ama vatandaşların pazarların çok kalabalık olacağı düşüncesiyle mahalle manavları ve marketlere yöneldiği anlatan Genç, "Pazar genel anlamda mahalle manavları ve marketlere göre daha ucuzdur. Ama şu dönem vatandaşlar pandemiden dolayı pazarları fazla tercih etmiyor. Vatandaşlar pandemiden dolayı pazar geleneğini unuttu. İnşallah virüsün azalmasıyla birlikte bizim de işlerimiz açılacağı düşüncesindeyim" dedi.



"Şeftali vatandaşların almayı en son düşündüğü ürün oldu"

Sattığı meyveler hakkında bilgi veren Gencer Genç, "Şu an tezgahlarımızda yaz meyveleri mevcut. Şeftali ve nektari fiyatlarından dolayı fazla ilgi görmüyor. Şuan ikisini de kilosunu 10 TL'den satıyoruz. 10 TL'den satılan ikili şuan vatandaşların almayı en son düşündüğü ürün oldu" dedi.

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