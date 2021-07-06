AK Parti Marmara Bölge Koordinatörü Kaya'dan Bilecik temasları

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü, Adalet Komisyonu Üyesi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Kaya, Bilecik ziyaretlerine ilk olarak Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ten başladı. Burada Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinin ziyaret eden Kaya'ya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il yönetim kurulu Üyeleri eşlik etti. Ardından AK Parti Söğüt ilçe teşkilatı ile bir araya gene Kaya, bir kahvede Söğütlülerle sohbet etti. Söğüt ziyareti sonrası Gölpazarı'na geçen Marmara Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

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