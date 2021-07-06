Belediye Başkanı Ocak'ın acı günü

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Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın annesi vefat etti.

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın annesi Gülten Ocak (78) hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Vezirhan beldesindeki bir camide kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedilecek.

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