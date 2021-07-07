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Başkan Bakkalcıoğlu İBB Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi

İHA

Başkan Bakkalcıoğlu İBB Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yalova Belediyesi ve Bilecik Belediyesi’nin de katılımlarıyla, Bilecik ve ilçelerine yapılacak projeleri geliştirmek ve yürütmek amacıyla İBB Heyetleriyle bir araya geldi. Toplantıda projeler masaya yatırılarak karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik CHP İl Başkanı Metin Yaşar, Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel ve Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İBB heyetlerine göstermiş oldukları ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür etti.

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