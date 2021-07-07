Bilecik İl Müftü Ali Erhun, “Evlatlarınıza talibiz”

Bilecik İl Müftü Ali Erhun, Kayıboyu Kur’an Kursunda 46 yaş gurubu öğrencileri yüz yüze eğitime başladığını söyleyerek, "Evlatlarınıza talibiz ve onları bekliyoruz. Eğer siz de çocuklarınızı bizimle okutmak isterseniz herhangi bir cami görevlimize, Kur’an Kurslarımıza ve Müftülüğümüze ulaşarak oradan çocuklarınızı bize emanet edebilirsiniz" dedi.

Bilecik İl Müftülüğü ile Kayıboyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği tarafından 2020 yılında yapımına başlanan Kayıboyu 46 yaş gurubu Kur’an Kursu inşaatı tamamlanarak yaz Kuran Kursu için hazır hale getirildi. 7'inci sınıf ve ortalama 105 öğrenciye eğitim verecek olan Kayıboyu 46 Yaş Kur’an Kursunun, 2021 yılında yaz Kur’an Kursuyla öğrencilerle buluştuğu, Bilecik'te önemli bir boşluğu doldurarak sembol bir kurs olacağı belirtildi.

Kurs İçerisinde 46 yaş çocuklar için oyun alanı, derslikler ve idari birimlerin bulunduğunu anlatan Müftü Ali Erhun “20212022 eğitim öğretim yılında hizmet verecek olan kursumuzda, 46 yaşındaki miniklerimizi alarak onlara hem yüce dinimizin temel ilkelerini hem de hayat rehberimiz olan kitabımızı Kur’ani Kerim’i sevdirerek öğretmeye çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, dinimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi umut ediyoruz. Evlatlarınıza talibiz ve onları bekliyoruz. Eğer sizde çocuklarınızı bizimle okutmak isterseniz herhangi bir cami görevlimize, Kur’an kurslarımıza ve Müftülüğümüze ulaşarak oradan çocuklarınızı bize emanet edebilirsiniz. Çocuklarınıza talip olduğumuzu tekrar ifade ederek, bütün Bilecikli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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