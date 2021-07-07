Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaklaşık 2 aydır boş olan AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, uzun zamandır hizmet ettiği partide işlerinin yoğunluğu ve yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıklaMıştı. Bunun üzerine parti yönetimi tarafından yapılan istişareler sonrası Av. Semih Yavuz, Oktay Karcı ve Aytekin Ünal ilçe başkanlığı için AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara’ya davet edildi. Ankara'ya gitmeden önce bir araya gelen üçlü, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kim seçilirse seçilsin önemli olanın Gölpazarı ve halkına hizmet etmek olduğunu belirten adaylar, var güçleri ile hizmet etmekten duyacakları memnuniyeti dile getirdiler.

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