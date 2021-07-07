CHP'li başkanlar İmamoğlu ile bir araya geldiler

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, beraberinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikteİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yalova ve Bilecik'teki CHP'li belediye başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, yapılacak projeler görüşüldü. Yapılan toplantı sonrası bir açıklama yapan, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik ve ilçelerinde sağlanan başarı ve memnuniyetin genel iktidara da taşınması için birçok platformda gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Bilecik ve Bozüyük başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde halkımızın memnuniyet oranını ve desteklerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda birçok başarısını taktirle karşıladığımız Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımız yanı sıra milletvekillerimizin de bulunduğu birçok programa katılarak Bilecik’imiz ve ilçelerimiz için hangi güzel çalışmaları yapabiliriz diye uğraş veriyoruz" dedi.



"Bilecik’in her alanda hak ettiği değere kavuşması için çalışıyoruz’’

Belediye Başkanı Semih Şahin, ise, toplantının birçok açıdan verimli geçtiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun konuğu olduk. Toplantımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, belediyemiz ve Yalova Belediyesi’nin katılımlarıyla ortak projeler geliştirmek ve yürütmek için yapıldı. Bilecik’imizin de birçok açıdan gelişmiş şehirlerimizdeki avantajlardan yararlanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Destekleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İBB heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın hak ettiği, güzel ve modern şehirler oluşturmak için çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı da katıldı.

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