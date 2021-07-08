Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte büyükbaş kurbanlık üretimi yapan işletmeleri ziyaret edip üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle kurbanlık hayvanlar öncelikli olmak üzere hayvan hareketleri ve hayvan sağlığı ile ilgili denetim ve kontrol çalışmaları arttırdı. İl Müdürü Yoldaş, Kurban Bayramına sayılı günler kala, işletmeleri ziyaret edilerek kurbanlık hayvanların genel sağlık kontrollerine katıldı. Bilecik'te kurulacak olan hayvan pazarlarında giriş ve çıkışlar denetlenerek temizlik ve dezenfekte gibi önleyici tedbirler üst seviyeye çıkaracaklarını söyleyen İl Müdürü Yoldaş, "Bilecik il genelinde yeterince kurbanlık hayvan var. Bizlerde Kurban Bayramı öncesi müdürlüğümüz kapsamında üzerimize düşen tedbirlere hazırız" dedi.

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