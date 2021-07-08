Bakan Pakdemirli, "Bozcaada'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğleden sonra Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere Bilecik'e geldi. Burada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Pavli Çamlığında çıkan orman yangını hakkında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bozcaada'da saat 15:00'da çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

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