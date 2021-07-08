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Bakan Dönmez: "Elektriğe hiç bedel ödemeyeceksin" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bu temellerini attığımız pazar alanında gazoz ve limonata sattım" "Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik" "10 kilowatt bir su pompanız var, 10 kilowatt güneş panelini kurabileceksin bunun neticesinde elektriğe hiç bedel ödemeyeceksin" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Toplam 150 bin dekar ilçemizde tarım alanımız var" "Gölpazarı'na yatırımcı yönlendirme konusunda biz de elimizden gelen gerekli gayretleri göstereceğiz"

İHA

Bakan Dönmez: "Elektriğe hiç bedel ödemeyeceksin" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bu temellerini attığımız pazar alanında gazoz ve limonata sattım" "Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik" "10 kilowatt bir su pompanız var, 10 kilowatt güneş panelini kurabileceksin bunun neticesinde elektriğe hiç bedel ödemeyeceksin" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Toplam 150 bin dekar ilçemizde tarım alanımız var" "Gölpazarı'na yatırımcı yönlendirme konusunda biz de elimizden gelen gerekli gayretleri göstereceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdiklerini söyleyerek, "10 kilowatt bir su pompanız var, 10 kilowatt güneş panelini kurabileceksin bunun neticesinde elektriğe hiç bedel ödemeyeceksin" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere Bilecik'e geldi. Günün son programında Gölpazarı'na gelen bakanlar burada yoğun ilgiyle karşılandı. Baba ocağı Bilecik'te olmanın mutluluğunu yaşadığı anlatan Bakan Dönmez, "Doğup büyüdüğüm, sokaklarında çocukluğumu geçirdiğim, havasını teneffüs ettiğim Gölpazarı’nda sizlerle yeniden bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gölpazarı’na her geldiğimde elhamdülillah ya yeni tesislerimizin temelini atıyoruz ya da yapımı tamamlananları hizmete alıyoruz. Bugün de kapalı pazaryeri ve alışveriş merkezinin inşallah temelini atacağız. Milletin emaneti ehil ellerde olunca karşılığı da işte böyle hizmet oluyor, yatırım oluyor. Aslında hepimiz kazanmış oluyoruz. İlçemiz için ne gerekiyorsa yapacağımızı bize hangi noktalarda destek istenirse seve seve elimizi taşın altına koyacağımızı her ziyaretimizde ifade ettik. Gölpazarı'mıza bugüne kadar yaklaşık hem belediye hizmetleri hem de merkezi hükümetten gelen desteklerle neredeyse 90 milyon liralık yatırım yaptık. Sadece 2 yıllık süre içinde. TOKİ’nin projesi devam ediyor, yaklaşık 177 konutluk proje inşallah onu da en kısa süre içerisinde hedefimiz bu yıl içerisinde hal sahiplerine konutları teslim edeceğiz. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanımız hükümetlerimiz döneminde TOKİ vasıtasıyla yapılan 1 milyonuncu konutu halk sahiplerine verdi. Dile kolay 1 milyon. Bazılarınıza yazın desem, yazamayacağınız kadar sıfır var yanında. İşte bunlar eser ve hizmet siyasetinin sonuçları. Siz bize itimat etiniz, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiniz, o itimat ve güven size hizmet ve yatırım olarak geri döndü" dedi.

"Pazarda gazoz ve limonata sattım"
Gölpazarı'nda küçüklüğünde pazarda gazoz ve limonata sattığı anlatan Bakan Dönmez, "Yine bu temellerini attığımız pazar alanında gazoz satmış biri olarak, limonata satmış biri olarak onun hatıralarını inşallah sayın başkanımızdan rica ediyoruz eski pazarın görüntülerini de saklasınlar" dedi.

"Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik"
Bakan Dönmez son olarak, "Bu arada elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik. Tarımsal sulama grubunda olan müşteriler kurulu güçleri kadar güneş santralleri de tarlalarına kurabilecekler. Yani diyelim ki 10 kilowatt bir su pompanız var 10 kilowatt güneş panelini kurabileceksin, elektriğe hiç bedel ödemeyeceksin. Hatta şimdi TEMSAN şirketimize talimat verdim sanırım tarım bakanlığının da çalışmaları var acaba gezici bir traktörün arkasında römorka güneş panelleri monte etmek suretiyle gerekirse pompayı da monte etmek suretiyle ovalarımızda bu hizmeti sağlayabilir miyiz diye. Burada dikkat edilmesi gereken husus her bir çiftçimizin benzer işler için ayrı ayrı yatırım yapmasını ve harcama yapmamasını istiyoruz. Çünkü bu verimliliği öldürüyor, verimsizliğe sebep oluyor. Maliyetlerimizi arttırıyor. Aynı işi aynı makineyi birden fazla kişiye kullandırmak suretiyle verimliliği arttıracağız. Maliyetleri düşüreceğiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

"Bundan sonra Gölpazarı ne isterse o olacak"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Gölpazarı'nın Bakan Dönmez'in memleketi olduğu için ayrı bir önemi olduğunu anlatarak, "Sayın bakanımızın memleketi bizim de memleketimiz olmuş demektir, Gölpazarı bize emanet. Ben 81 ilin bakanıyım. Mümkün mertebe her yere eşit davranmaya çalışıyoruz ama madem bugün buraya geldik, bundan sonra Gölpazarı ne isterse o olacak. Her türlü gayretimiz çabamız bunun için olacak. Bilecik programımın en sonunda tarım ve hayvancılığın paydaşlarıyla toplantımızı gerçekleştireceğiz. Toplantıda Gölpazarı’nda ve Bilecik’te neye ihtiyaç var, tarımla ilgili bütün soruları soracağız, veya soruları bize soracaklar. Bizde onların cevaplarını vereceğiz. Çözebildiğimiz problemleri orada, çözemediklerimizi de müteakiben Ankara’ya ev ödevi olarak alıp gidiyor olacağız" dedi.

"Toplam 150 bin dekar ilçemizde tarım alanımız var"
Gölpazarı'nda 150 bin dekar tarım alanı olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, "Gölpazarı bir tarım kenti, 80 bin dekar ve aşağı yukarı 65 bin metre kare alanda meyve yetişiyor. Ağırlıklı olarak yem bitkileri diktiğinizi biraz evvel öğrendim. 6 bin dekar civarında da bir sebze alanınız var. Toplam 150 bin dekar ilçemizde tarım alanımız var. Önemli bir hayvansal üretim merkezi. Bir ülkenin bir ilin bir yerleşim alanının nüfusu kadar küçükbaş hayvanı varsa bu yeterli demektir. Ama küçükbaşta 20 bin hayvanla özellikle Gölpazarı’nda ilerlediğini görüyorum. Bizimde küçükbaş hayvanları desteklediğimizi biliyorsunuz. Bu alanda çok ciddi destekler vermeye başladık son 3 senede tüm Türkiye’de yüzde 20 civarında küçükbaş hayvan varlığımızda bir artış sağladık. Ayrıca burada bir gıda Organize Sanayi Bölgesinin kuruluyor olması son derece önemli. Sadece tarım ürünlerini üretmek yetmez. Tarım ürünlerini üretmenin yanında mutlaka ve mutlaka bunları da işlenmiş gıdaya, işlenmiş gıda ürünlerine çevirmek bir o kadar da önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle sebze, meyveden başlamak üzere bunları ürettiğimiz andan itibaren, daldan kopardığımız andan itibaren, hasadını yaptığımız andan itibaren bozulma başlıyor. Halbuki bunlar işlendiği zaman diğer saklama koşullarına da konu olabiliyor ve böylelikle çiftçimizin, üreticimizin emeği alın teri elinde kalıyor ve bir süreklilik ve sürdürebilirlik sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

"Gölpazarı'na yatırımcı yönlendirme konusunda biz de elimizden gelen gerekli gayretleri göstereceğiz"
Bakan Pakdemirli, Gölpazarı Gıda Organize Sanayisi Bölgesine yatırımcıların yönlendirme konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyerek, "Gölpazarı’nın bana göre bir önemli özelliği de var ki İstanbul’a yakın. Marmara bölgesi ve hakikaten özellikle geliri yüksek bölgeye yakın. Hala kırsalda kalıp bu bölgelere yakınlığıyla üretim avantajını belli bir noktaya taşıyabilen yerleşim yerleri kalıcı olacaklar ve buradaki nüfusları da kalıcı olacak. Burası ezelden beri bir yerleşim yeri. Osmanlı’nın yerleşim yeri ama yarın öbür gün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yerleşim yeri olmasına devam etmesini istiyorsak, hem iş hem aş imkanlarını burada açmamız lazım. Belediye başkanımızın konuşmasında çok beğendiğim cevval, çok çalıştığı belli ama tabi çok büyük bir avantajımız var, Gölpazarı’nın bir bakanı var. Tabi ki Bilecik’in Bakanı ama Gölpazarı’nda doğmuş, hayatının özellikle erken yıllarını burada geçirmiş bir bakan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Buranın lojistik alanı çok önemli. Şehirlere yakın olması çok önemli. Bunu mutlaka avantajı Gölpazarı adına kara çeviriyor olmak gerekiyor" dedi.
Konuşmaların ardından Gölpazarı alışveriş merkezi ve kapalı pazar alanının temelleri atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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