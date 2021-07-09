Karı koca dilenciliği meslek haline getirmiş Karabük'ten Bilecik'e dilenmeye gelen ikiliye 204'er lira para ceza yazıldı

Bilecik'te dilencilik yaparken yakalan ve karı koca oldukları ortaya çıkan ikiliye 204'er lira para ceza yazıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Vatandaş ve esnafın şikâyetleri üzerine harekete geçen zabıta görevlileri, şehirlerarası otobüs terminali, çay bahçeleri ve birçok mahallede gezen dilenci ve seyyar satıcılar kabahatler kanununa göre 204'er lira para cezası yazıyorlar.



Karı koca dilenci çıktı

Bunun son örneği olarak dün kent merkezinde 2 şahsın dükkanları gezerek dilendiği ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Yakalanan şahısların Karabük'ten geldikleri ve karı koca oldukları öğrenildi. İkiliye 204'er lira para ceza yazılırken, memleketlerine gitmeleri üzere otobüse bindirildi.

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