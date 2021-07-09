Ev yangını ihbarı aldılar, ufak çaplı ot yangını çıktı

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Bilecik’te ev yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, uzun süre ikameti ararken, küçük çaplı bir ot yangıyla karşılaştılar.

Bilecik'te bir şahsın 112'yi arayarak Beşiktaş Mahallesi Kent Sokak üzerinde bir ev yangını ihbarı vermesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Hemen mahalleye ulaşan ekipleri verilen adreste herhangi bir ikamet yangınına ulaşamadı. Uzun süre civarda arama yapan ekipler, ufak çaplı ot yangınına ulaştı ve yangını söndürdü.

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