Bozüyük’te kurban kesim kursu açıldı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 20 saatlik kurban kesim kursu açıldı.

Yaklaşık 20 kursiyerin eğitim aldığı kursta katılımcılara, iş güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'deki önemi ve kurban kesim modüllerinde eğitim verildi. Kursun son günü ise özel bir et kesim ve işletme merkezinde kursiyerler kurban kesimini uygulamalı olarak yerinde görme ve inceleme imkanı buldular.

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