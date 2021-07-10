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Yıl sonuna kadar köpeklerin tamamının çiplenmesi hedefleniyor Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler; "Türkiye çapında bütün köpeklerin bu yıl sonuna kadar, kedilerin de gelecek senenin sonuna kadar çiplenmesi hedefleniyor"

İHA

Yıl sonuna kadar köpeklerin tamamının çiplenmesi hedefleniyor Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler; "Türkiye çapında bütün köpeklerin bu yıl sonuna kadar, kedilerin de gelecek senenin sonuna kadar çiplenmesi hedefleniyor"

EskişehirBilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, yıl sonuna kadar kedi ve köpeklerin tamamının çiplenmesinin hedeflendiği söyledi.
Bölgedeki veterinerler, oda başkanlığı tarafından düzenlenen bir program kapsamında Bilecik'te buluştu. Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen kahvaltıya Başkan Kızılinler, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Tarım ve Orman Bilecik İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Bilecik İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci Eser ve 30 veteriner katıldı.

"Türkiye çapında bütün köpeklerin ve kedilerin çiplenmesi hedefleniyor"
Burada bir açıklama yapan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, yıl sonuna kadar kedi ve köpeklerin tamamının çiplenmesinin hedeflendiği belirterek, "Çipleme ve kimliklendirme köpekler ve kediler için çok önemli. Bu yıl sonuna kadar Türkiye çapında bütün köpeklerin gelecek senenin sonuna kadar da tüm kedilerin çiplenmesi hedefleniyor. Böylece insanların artık evlerinde ki köpeklerin artık sahipli olduğu bu çiplerle tespit edilebilecek. İnsanların kafasına göre sokağa hayvanları terk etmesinin önünde bir engel olacak. Dışarıda sahipli hayvan terk edildiği zaman cezaya tabi. Fakat bugün en büyük problem terk edilen hayvanların sokakta kime ait olduğunu bulmak. Bu yılın sonuna kadar taktırmak zorunlu. Gelecek seneden itibaren çip takılmamışsa cezaya tabi. Hem de asıl önemli olan hepimizin sokak hayvanının popülasyonunun fazla olmasıyla alakalı sıkıntıları zaman zaman salgın hastalıklarla alakalı problemler olabiliyor. Türkiye’de çok fazla yaşanmadı bu zamana kadar ama kuduz vakaları ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Ciplenmeyle ceza mekanizması daha iyi ilerleyecek" dedi.

"Çipleme hayvanın canının yanacağı bir durum değil"
Kızılinler, açıklamasının devamında, "Çipleme sıkıntılı bir durum değil. Hayvanın mukavemet göstereceği bir durum değil, canının yanacağı bir durum değil. Tüm hayvan sahiplerini ciplerini taktırmaya davet ediyoruz veteriner hekimleri odası olarak. Eskidenin üçde bir fiyatına, eskiden 225 lira fiyata uygularken Tarım Bakanlığının ve Veteriner Merkez Hekim Konseyimizin desteğiyle maddi anlamda cip desteğiyle 75 liraya uygulayacağız. Hem hayvan sahibi açısından maddi anlamda kazanım oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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