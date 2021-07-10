Bilecik Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri önce gezerek sonra okuyarak öğrendiler.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri Arkeoloji Müzesine ‘Telafide Ben de Varım’ projesi kapsamında ziyaret gerçekleştirdiler. Öğrenciler, Müze Müdürlüğü yetkililerinin rehberliğinde arkeolojik ve etnografik eserleri titizlikle ve hayranlıkla inceledi. Öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları kapsamında ‘Biri Arkeolog mu Dedi?’ adlı kitapları müze içerisinde bulunan amfi avlusunda okuyarak, arkeoloji hakkında bilgi aldılar. Kentteki öğrenciler proje kapsamında 3 gün boyunca ziyaretlerine devam edecek.
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