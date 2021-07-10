Telefi eğitimine katılan öğrenciler Mustafa Sami Akyol, “Okullarımız açık, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarımızda”

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telefi eğitimine katılan öğrencileri ziyaret etti

Müdür Akyol, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında kentte telefi eğitimi gören Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Okulların açık, öğretmenlerin okulda olduğunu söyleyen İl Müdürü Akyol, “Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda hazırlanan 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında ilimiz öğrencilerine yönelik 839 etkinlik sisteme yüklenmiş ve öğretmenlerimiz görevlendirilmiştir. 5 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasındaki yaz tatili dönemi için fiziksel, sosyalduygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun hazırlanan etkinlik programları, bu hafta itibariyle okullarımızda başlamıştır. Okullarımız açık, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarımızda” dedi.

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