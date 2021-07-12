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Bilecik'te kurban kesim fiyatları açıkladı Bilecik Belediyesi Mezbahasında büyükbaş hayvan 300, küçükbaş hayvan 50 liraya kesilebilecek

İHA

Bilecik'te kurban kesim fiyatları açıkladı Bilecik Belediyesi Mezbahasında büyükbaş hayvan 300, küçükbaş hayvan 50 liraya kesilebilecek

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında vatandaşları bilgilendirici açıklama yapıldı. Bilecik Belediyesi Mezbahasında büyükbaş için 300 TL, küçükbaş için 50 TL ücret alınması karalaştırıldı.
Açıklamada, Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşların ve esnafın kurban satış işlemini yapabileceği belirtildi. Özel işletme bünyesinde hizmet veren Bilecik Belediyesi Mezbahasında bu yıl da kurban kesiminin yapılacağı bilgisinin verildiği açıklamada ‘’Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Bilecik için kurban satış yeri, Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi No: 10’un karşısında bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve satış alanında kesim yapılmayacaktır. Söz konusu alanda vatandaşlarımız ve esnaf için çeşme, ihtiyaç alanları, yeme ve içme noktaları yer almaktadır. Ayrıca İstasyon Mahallesi Karasu mevkisinde yer alan ve özel işletme bünyesinde faaliyet gösteren Bilecik Belediyesi Mezbahasında da kesim işlemi olup, büyük baş için 300 TL, küçükbaş için 50 TL ücret alınmaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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