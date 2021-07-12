Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde villa yapımı için arazide kepçe ile düzeltme çalışmaları yapan vatandaş,

tarihi eser olduğu değerlendirilen mezarları ortaya çıkardı.

İlçenin Soğcakpınar köyü Kaşıkcı mahallesinde Şerafettin Gür isimli şahsın arazisinde villa yapımı için kepçe ile çalışan işçiler düzeltme çalışmaları yaptıkları sırada tarihi mezar olduğu tahmin edilen bir yapıyla karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle kazı alanına Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müze yetkililerinin yaptığı incelemede, tarihi eser olduğu değerlendiren ve bölgenin nekropol olarak adlandırılan bir mezarlık alanı olduğu tahmin ediliyor. Yapının üstü geçici olarak kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, bölgenin kamulaştırılmasının ardından geniş çaplı arkeolojik kazılar başlayacak. Eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağı yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlâk çalışmaları devam bölgede Bilecik Müze yetkililerin yaptığı yüzey araştırmasında nekropol olarak adlandırılan bir mezarlık alanı olduğu tahmin ediliyor. Toprakla üzeri örtülen bölgenin definecilerden koruması için jandarma ekipleri tarafından gözetim altında tutuluyor.

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