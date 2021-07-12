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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu’nun 2 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Konu hakkında üniversiteden yazılı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu’nun ‘Proje Danışmanı’ olarak görev aldığı ‘Gradient Yapıya Sahip, Perilen ve Parfirin Türevi Supramolekül Modifiye Grafen Esaslı Materyaller kullanarak sürdürülebilir Su Arıtma Sistemi Uygulamaları’ başlıklı TÜBİTAK 1001 ve ‘Proje Yürütücüsü’ olarak görev aldığı ‘Poliindal ve ZnO Nanopartiküller ile Kaplı Grafen Esaslı Esnek Materyalleri Üretimi ve Süper Kapateri Performanslarının Araştırılması’ başlıklı TÜBİTAK 1002 projeleri kabul edildi. Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu hocamızı tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz" denildi.

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