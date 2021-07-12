Evde karantinada olması gerekirken eczaneye ilaç almaya çıktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde evde karantinada olması gerekirken eczaneye ilaç almaya giden şahıs hakkında işlem başlatıldı.
İlçenin Camicedit mahallesinde ikamet eden B.U.S., korona virüs nedeniyle evinde karantina altına alındı. Şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis, hemen ikametine gitti. Şahsın evde olmadığını gören polis ekipleri, şahsı telefonla arayarak eve dönmesini söylediler. Eve dönen ve eczaneye ilaç almaya giden B.U.S. hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.