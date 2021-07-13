Hemşehrilerinden Emniyet Müdürü Dinç'e veda yemeği

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Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya'ya tayini çıkan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e veda yemeği düzenledi.

Veda programına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri katıldı. Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, hemşehrileri Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e yeni görevinde başarılar dileyerek katılanlara teşekkür etti.

Öte yandan veda yemeğinde cağ kebap ikram edilirken, program sonunda Dinç'e dernek üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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