Yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulan noktada devam ediyor.

Bozüyük’te vatandaşların yaşam alanlarıyla ilgili her türlü ihtiyaç ve talebini karşılamaya çalışan belediye cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulan her noktada devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olarak Musapınarı mevkiinde sürdürülürken, yapılan çalışmalar ile yollar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriyor. Ayrıca Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesisi çevresindeki çevre düzenleme çalışmalarını da sürdüren ekipler amaçlarının ‘vatandaşların yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak’ olduğunu belirttiler.

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