Bu sefer çocuk arabaya çarptı 3 yaşındaki çocuk aniden yola fırlayınca otomobile çarpıp yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te yaşanan ilginç bir kazada yola fırlayan çocuk arabaya çarptı.

Kaza, Şerifpaşa ve Ali Rıza Özkay caddelerinin kesiştiği Şadırvan mevkiinde meydan geldi. Cadde üzerinde 2 araç arasında aniden yola fırlayan yabancı uyruklu Atheer Safıi A. (3) seyir halindeki Fahri A. yönetimindeki 11 AAN 300 plakalı otomobil ön sol tekerliğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşün küçük yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı küçük çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.