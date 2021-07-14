Giyim sergisi beğeniye sunuldu

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Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, kursları tanıtmak ve yapılan eserleri sergilemek amaçlı Aşagıköy Mahallesinde giyim sergisi açıldı.

Açılan giyim kursunun açılış kurdelesi Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün eşi Münevver Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve eşi Sema Akyol, tarafından kesilerek, serginin açılışı yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Vali Şentürk'e sergi ziyaretinde kurs boyunca yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi. El emeği göz nuru çalışmaları çok beğenen protokol üyeleri, kurs eğiticisine ve kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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