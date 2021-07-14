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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şentürk, "Uyuşturucu ile mücadelede Bilecik iyi bir noktada"

İHA

Vali Şentürk, "Uyuşturucu ile mücadelede Bilecik iyi bir noktada"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in uyuşturucu ile mücadelede iyi bir noktada olduğunu belirtti.
Geçen yılın genel değerlendirmesinin yapıldığı, 2021 yılında devam eden çalışmaların görüşüldüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Şentürk başkanlığında yapıldı. Bilecik'te, bağımlılıkla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulandığı toplantıda, bağımlılıkla mücadelede, paydaş kurum ve kuruluşlarının, somut adımlarla, somut hedefler üzerine gittiklerini ve kararlı bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Şentürk; ile genlinde toplumumuzu ciddi tehdit eden bir unsur olduğunu, dolayısıyla her türlü tedbire yönelmesi gerektiğinin altını çizdi. Bağımlılığın toplum için kritik bir konu olduğunu, sadece kurumların sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarla önlemenin mümkün olmadığını, Yeşilay'ın ortaya koyduğu çalışmaları tüm birimlerle aynı şekilde topluma yayılması gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, şunları kaydetti:
''Bizim paydaşlarımız hem bağımlılar, hem onların yakınları, hem de onlara hizmet veren, bunların etkiledikleri birimler, aslında bütün toplum. Dolayısıyla farklı aktivasyonlarla sürekli sahada ve takipçi olmak gerekiyor. Bir birimin bir adımlık müdahalesi belki o ana hitap ediyor ama sonrasında devamına baktığımız zaman eğer süreklilik arz etmiyorsa yeniden başa dönüyoruz. İnsanların bağımlı olmasını engellemek için bağımlılık yapıcı unsurları insanlardan uzak tutmalıyız, ya da onlara kontrollü olarak farklı ortamlar oluşturmalıyız. Dolayısıyla insanları bağımlılık yapan unsurlarla baş başa bırakmamak ve baş başa kalmasına fırsat vermemek lazım. Özellikle uyuşturucu hususu derin bir yara. Uyuşturucuyla daha profesyonelce, özellikle sosyal mecralar açısından daha etkin bir şekilde yürütmeliyiz. Eylem tarzımızı sahaya yansıtmamız gerek. Onları kazanmak istiyoruz. Çalışmaların yine aynı hassasiyetle devam edilmesini arzu ediyoruz.''
''Metruk alanları boş bırakmayacağız''
Uyuşturucu ile mücadelede ''Bilecik göz açtırmıyor'' kanaatini oluşturacaklarını ifade eden Vali Şentürk, ''Kırsal alanda, kentlerde, ana güzergahlarda buna fırsat vermeyeceğiz, metruk alanları da boş bırakmayacağız. Uyuşturucu başta olmak üzere sigara ve diğer bağımlılıkların kötü olduğunu, gençler nezdinde özenilecek bir şey olmadığını ortaya koymak zorundayız. Psikolojik algı oluşturacağız. Gençlerimizin ciğerlerini lekelememesi vurgusunu öne çıkaracağız yani bol oksijenli bir hayat ve dumansız bir hayat vurgusunu öne çıkarmalıyız. Bataklık oluşturacak alanları azaltmak önceliklerimizden olacak'' diye konuştu.
Yürütülen çalışmaların yer aldığı sunumların yapıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Kaymakam adayı Şeymanur Kaygusuz, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Metin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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